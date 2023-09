Αθλητικά

Κιλκίς: Ποδοσφαιριστής κατέρρευσε στο γήπεδο

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του στο Κιλκίς. Τι ακριβώς συνέβη.

Θλίψη έχει σκορπίσει στο Κιλκίς ο ξαφνικός θάνατος του 33χρονου ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, Τιμόθεου Καρασαββίδη, ο οποίος κατέρρευσε το μεσημέρι της Κυριακής κατά τη διάρκεια του αγώνα κυπέλλου ΕΠΣΚ μεταξύ του ΠΑΟΝΕ Επταλόφου και του Απόλλωνα Ευρωπού.

Ο άτυχος 33χρονος ήταν πατέρας δύο παιδιών, ενός μικρού αγοριού και ενός μικρού κοριτσιού.

Στον άτυχο παίχτη μόλις κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο στο 37ο λεπτό του αγώνα προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες με χρήση και απινιδωτή από έμπειρο διασώστη που ήταν στο γήπεδο.

Στο γήπεδο έφτασε ασθενοφόρο που μετέφερε τον 33χρονο στο νοσοκομείο του Κιλκίς όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή του.

Ο άδικος χαμός του Τίμου Καρασαββίδη «βύθισε» στο πένθος τον Επτάλοφο, το ποδόσφαιρο στο Κιλκίς και όλη την τοπική κοινωνία καθώς ο 33χρονος ήταν πρόσωπο αναγνωρίσιμο και αγαπητό.

Πηγή: gnomip.gr

