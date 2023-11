Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 14χρονοι ξυλοκόπησαν συνομίληκό τους

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του ανήλικου που δέχτηκε βίαιη επίθεση.

Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 14χρονο στην Θεσσαλονίκη. Δράστες πέντε 14χρονοι οι οποίοι συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης στα Κουφάλια, όταν μετά από λεκτικό διαπληκτισμό οι πέντε ανήλικοι επιτέθηκαν στο συνομήλικό τους και τον ξυλοκόπησαν.

Επενέβησαν αστυνομικοί του ΑΤ Χαλκηδόνας, οι οποίοι και τους συνέλαβαν. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη.

Ο 14χρονος που δέχτηκε την επίθεση αρχικά μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια σε νοσοκομείο, από όπου αποχώρησε μετά την παροχή Α’ βοηθειών.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

