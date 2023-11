Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι έκλεψαν κινητό από αυτοκίνητο και απαίτησαν 10 ευρώ για να το επιστρέψουν

Οι θρασύτατοι ανήλικοι, όταν ο ιδιοκτήτης του οχήματος αρνήθηκε να τους πληρώσει, του άρπαξαν και τα κλειδιά του αυτοκινήτου, πριν συλληφθούν από την Αστυνομία.

Τέσσερις ανήλικοι Ρομά, ηλικίας 15 ετών, έκλεψαν ένα κινητό από αυτοκίνητο, στη Θεσσαλονίκη και εκβίαζαν τον ιδιοκτήτη του ζητώντας χρήματα για να το παραδώσουν, ενώ του αφαίρεσαν και τα κλειδιά του αυτοκινήτου.

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή του Βαρδαρίου. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι τέσσερις ανήλικοι αφαίρεσαν από το εσωτερικό ανασφάλιστου οχήματος, στην περιοχή του Βαρδαρίου, ένα κινητό τηλέφωνο.

Όταν η πράξη τους έγινε αντιληπτή ζητούσαν εκβιαστικά από τον ιδιοκτήτη το χρηματικό ποσό των 10 ευρώ προκειμένου να το επιστρέψουν. Όμως το θράσος τους δεν σταμάτησε εκεί, αφού στη συνέχεια άρπαξαν και τα κλειδιά του αυτοκινήτου από τον διακόπτη εκκίνησης του οχήματος.

Οι τέσσερις ανήλικοι εντοπίστηκαν εντός αστικού λεωφορείου και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους θα οδηγηθούν αρμοδίως.

