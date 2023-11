Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Πορεία Πολυτεχνείου: Ένταση στην Καμάρα (βίντεο)

Πώς η πορεία για την επέτειο της μεγάλης εξέγερσης οδηγήθηκε σε επεισόδια γύρω από το Συντριβάνι και την Εγνατία.

Επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης λίγο μετά τις 20.00 το βράδυ της Παρασκευής, κατά την ολοκλήρωση της επετειακής πορείας για τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Όπως μεταδίδουν οι ανταποκριτές του ΑΝΤ1 στη Βόρεια Ελλάδα Πωλίνα Κολοκοτρώνη και Βαγγέλης Κοκολάκος, στην περιοχή της Καμάρας επικράτησε ένταση όταν ομάδες ατόμων πέταξαν μολότοφ και πυροτεχνήματα και οι δυνάμεις της Αστυνομίας έκαναν χρήση δακρυγόνων και τους απώθησαν στην Καμάρα και στα γύρω στενά, ενώ ακολούθησαν και κάποιες προσαγωγές εκ μέρους της Αστυνομίας.

Βήμα-βήμα πορεία της επετειακής κινητοποίησης

H πορεία ξεκίνησε από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου και σε αυτή συμμετείχαν φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι, συνδικάτα, κινήσεις και οργανώσεις. Στην κεφαλή της ήταν το μπλοκ του Συνδέσμου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών Αντιστασιακών 1967-1974.

Λίγο πριν από τις 18.00 το κύριο σώμα της διαδήλωσης εγκατέλειψε το χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής βγήκε στο δρόμο και πορεύτηκε στο κέντρο της πόλης φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της δημοκρατίας και κατά του φασισμού.

Περίπου στις 19.00 μπλοκ φοιτητών πέρασε μπροστά από το Προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στην οδό Ιωάννη Τσιμισκή κρατώντας κόκκινες και παλαιστινιακές σημαίες, και φώναξε συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Οι διαδηλωτές έκαψαν δύο αμερικανικές σημαίες.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα, το ΠΑΜΕ και οι φοιτητικοί σύλλογοι ολοκλήρωσαν την πορεία στο άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου, και το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ στη διασταύρωση των οδών Ιωάννη Τσιμισκή και Αριστοτέλους.

Την ίδια διαδρομή αλλά με χωριστά μπλοκ, ακολούθησε και η πορεία ατόμων του αντιεξουσιαστικού κυρίως χώρου, η οποία συνέχισε την κινητοποίησή της βαδίζοντας μέχρι και την Καμάρα με σκοπό να επιστρέψει πορευόμενη μέχρι και μέσα στην Πανεπιστημιούπολη.

Αυτό όπως διαπίστωσαν φτάνοντας ήταν αδύνατο, καθώς η Αστυνομία είχε παρατάξει κάθετα στο οδόστρωμα οχήματα κλούβες με σκοπό τον αποκλεισμό του δρόμου. Η κεφαλή της πορείας άρχισε σταδιακά να διαλύεται και ακολούθησαν τα παραπάνω επεισόδια.

Πηγή βίντεο: Thestival/.gr

