Ιωάννινα

Ιωάννινα - Επέτειος Πολυτεχνείου: Επεισόδια στην πορεία (βίντεο)

Ποια ήταν η αρχή που προκάλεσε περιορισμένη ένταση μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών στο κέντορ της πόλης.

Σκηνικό περιορισμένης έντασης επικράτησε λίγα λεπτά πριν ολοκληρωθεί η πορεία για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στα Γιάννενα.

Συγκεκριμένα όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα των Ιωαννίνων Epirus-tv-news.gr στο ύψος των κεντρικών σηματοδοτών πλησίον της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, διαδηλωτές φέρονται να πέταξαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μία πέτρα προς τους αστυνομικούς, με τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να απαντούν με δακρυγόνα και φωτοβολίδες κρότου λάμψης.

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ακολούθησε κυνηγητό μέχρι και το κτήριο της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ έγιναν και προσαγωγές.

Για αρκετή ώρα οι αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν προληπτικά πέριξ των Δικαστηρίων και έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.

Πηγή: Epirus-tv-news.gr