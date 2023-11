Τρίκαλα

Τρίκαλα: Υλοτόμος γλίτωσε “παρα τρίχα” την ηλεκτροπληξία και βύθισε χωριό στο σκοτάδι

Πως ο υπερβάλλων ζήλος του υλοτόμου τον οδήγησε να παρασύρει μαζί με κορμούς... και τον πυλώνα ηλεκτρικού ρεύματος.

Χωρίς ρεύμα έμεινε για αρκετές ώρες η Κρύα Βρύση Τρικάλων όταν παράνομος υλοτόμος μαζί με τα δέντρα, έκοψε και αγωγό ηλεκτρικού ρεύματος, μετά το μεσημέρι της Πέμπτης.

Όπως μετέδωσε η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα trikalanews.gr κάποιος που έκοβε παράνομα δέντρα φέρεται να έκοψε και αγωγό τον οποίο διέτρεχε τάση 20.000 volt, γεγονός που σημαίνει ότι στάθηκε πολύ τυχερός καταφέρνοντας να γλυτώσει τα χειρότερα.

Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ που αποκατέστησαν τη βλάβη κοντά στις 18.00 το απόγευμα της Πέμπτης.

Πηγή: Trikalamews.gr

