Κακοκαιρία στη Θεσσαλονίκη: Έπεσαν δέντρα από τους ανέμους (εικόνες)

Απότομη ήταν η αλλαγή του καιρού, με τους ανέμους να πνέουν θυελλώδεις και τη θερμοκρασία να κάνει «βουτιά».

Προβλήματα προκλήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν από το πρωί στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί από τις πρωινές ώρες 22 κλήσεις με αιτήματα την απομάκρυνση δέντρων που ξεριζώθηκαν από τις ριπές του ανέμου.

Μέχρι στιγμής πυροσβέστες επενέβησαν σε 18 περιπτώσεις που αφορούσαν πτώσεις δέντρων, στους δήμους Θεσσαλονίκης, Δέλτα, Καλαμαριάς και Παύλου Μελά.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1, Βαγγέλης Κοκολάκος, από τους θυελλώδεις ανέμους κινδύνευσε το Αντιτορπυλικό "Βέλος" , για το οποίο φτάνει στο σημείο ρυμουλκό.

Το σκηνικό του καιρού άλλαξε απότομα, δυνατοί άνεμοι που φθάνουν και τα 9 μποφόρ πνέουν στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία μειώθηκε αισθητά.

