Κακοκαιρία - Θεσσαλονίκη: Κινδύνευσε και πάλι το πολεμικό πλοίο “Βέλος” (εικόνες)

Πώς οι λυσσασμένοι άνεμοι που πνέουν στη συμπρωτεύουσα έθεσαν σε κίνδυνο και το ιστορικό αντιτορπιλικό σκάφος.

Το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Ελλάδα και ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη, είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου στο ιστορικό αντιτορπιλικό «Βέλος».

Συγκεκριμένα, ιδαίτερα θυελλώδεις έπνευσαν το Σάββατο το πρωί οι άνεμοι στο λιμάνι με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλοί κίνδυνοι για ανθρώπους και υποδομές. Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην πόλη Βαγγέλης Κοκολάκος, από τους θυελλώδεις ανέμους κινδύνευσε το Αντιτορπυλικό "Βέλος" , για το οποίο έφτασε στο σημείο ρυμουλκό με αποστολή να το επαναφέρει σε σταθερότητα πλεύσης..

Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο έτος, που το συγκεκριμένο πολεμικό μουσειακό πλοίο τίθεται σε κίνδυνο.

Το Μάρτιο, το αγκυροβολημένο στη Νέα Παραλία πλοίο που λειτουργούσε και τότε ως μουσείο, είχε και πάλι παραδοθεί στο έλεος των ανέμων που είχαν καταφέρει να σπάσουν τους κάβους των προστατευτικών μπαλονιών του με αποτέλεσμα αυτό να βολοδέρνει πάνω στον ντόκο.

Τότε το πλοίο είχε συγκρατηθεί από δύο ρυμουλκά που είχαν σπεύσει στο σημείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πλέον «πληγωμένο» ιστορικό αντιτορπιλικό «Βέλος» είναι μέρος της εθνικής μας κληρονομιάς, ένα ζωντανό μνημείο της ελληνικής ιστορίας του 20ου αιώνα. Εκτός αυτού, είναι ένας «βετεράνος» του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κατά τη διάρκεια του οποίου έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

