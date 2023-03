Κοινωνία

Κακοκαιρία: Το αντιτορπιλικό “Βέλος” υπέστη φθορές (εικόνες)

«Πληγωμένο» άφησε πίσω του το ιστορικό αντιτορπιλικό «Βέλος», η επέλαση της κακοκαιρίας, που έπληξε την Θεσσαλονίκη.



«Πληγωμένο» άφησε πίσω του το ιστορικό αντιτορπιλικό «Βέλος», η επέλαση της χθεσινής κακοκαιρίας, που έπληξε τη Θεσσαλονίκη με θυελλώδεις βορειοδυτικούς ανέμους. Το αγκυροβολημένο στη Νέα Παραλία πλοίο, που λειτουργεί ως μουσείο, παραδόθηκε στο έλεος των ανέμων, που κατάφεραν να σπάσουν τους κάβους των προστατευτικών μπαλονιών του, με αποτέλεσμα αυτό να βολοδέρνει πάνω στον ντόκο.

Όπως αναφέρθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του ΥΝΑΝΠ, το πλοίο συγκρατήθηκε από δύο ρυμουλκά που έπλευσαν στο σημείο, ενώ η εκτίμηση του μεγέθους των ζημιών που υπέστη αναμένεται να ολοκληρωθεί το μεσημέρι.

Το γεγονός έκανε γνωστό ο ποιητής και πεζογράφος Μανώλης Ξεξάκης με σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι "έσπασαν οι κάβοι των μπαλονιών, ο καπετάνιος έβγαλε τους ναύτες στην παραλία, ο ίδιος έμεινε απάνω, και το βαπόρι κοπανιόταν στο ντόκο ανηλεώς. Έσπασε το ξύλινο κράσπεδο, έσπευσε ναυαγοσωστικό που το έδεσε καλύτερα σε ποντισμένη σημαδούρα, συν που το κρατούσε κάποιες ώρες για να μην το πλαγιάσει το γεμάτο 7άρι με ριπές 77 Km/h ".

