Κοινωνία

Κακοκαιρία: Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε η Πυροσβεστική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας δημιούργησαν οι ισχυροί. Άνεμοι. Πότε φτιάχνει ο καιρός.

Συνολικά 94 κλήσεις έλαβε από σήμερα το πρωί (ώρα 06.30) έως τις 21.00 το βράδυ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λόγω της εκδήλωσης ισχυρών ανέμων σε περιοχές της Ελλάδας.

Οι κλήσεις αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων και απομακρύνσεις αντικειμένων.

Συγκεκριμένα:

Στην Περιφέρεια Αττικής, 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

21 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 52 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

52 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , 10 κλήσεις για κοπές δέντρων.

, 10 κλήσεις για κοπές δέντρων. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 7 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

7 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 4 κλήσεις για κοπές δέντρων.

Ο καιρός την Τετάρτη

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός και μόνο στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά και θα κυμανθεί σε χαμηλές για την εποχή τιμές. Στα βόρεια θα φτάσει τους 13 με 14 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ειδήσεις σήμερα:

Σακελλαροπούλου στο Βελιγράδι: Καταδικαστέες οι τάσεις αναθεωρητισμού και επεκτατισμού

Δίκη Άλκη Καμπανού - Μάνα κατηγορούμενου: Όταν μπήκε στο χώμα, μπήκαμε κι εμείς

Τροχαίο ατύχημα για την Κριστίν Λαγκάρντ