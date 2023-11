Ηράκλειο

Τροχαίο - Ηράκλειο: Βίντεο - ντοκουμέντο με την παράσυρση και εγκατάλειψη πεζής

Καρέ - καρέ η στιγμή που δικυκλιστής παρασύρει πεζή, την πετάει στην άσφαλτο και γίνεται "καπνός".

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση πεζής στο Ηράκλειο της Κρήτης το απόγευμα της Παρασκευής βλέπει το φως της δημοσιότητας

Το τροχαίο σημειώθηκε στην Λεωφόρο Α. Παπανδρέου, όταν δικυκλιστής παρέσυρε πεζή στην άσφαλτο και στην συνέχεια πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε.

Την γυναίκα έσπευσαν να βοηθήσουν διερχόμενοι πεζοί.

Το βίντεο της παράσυρσης δημοσίευσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης.

«ΠΑΡΑΣΥΡΕΙΣ ΠΕΖΗ ΚΑΙ ΦΕΥΓΕΙΣ ΣΑΝ ΚΥΡΙΟΣ!Οτι πιο απάνθρωπο και αλήτικο, η εγκατάλειψη!Κι όμως ο νόμος, παρά τις πολύχρονες προσπάθειες, δεν αλλάζει. Η κλοπή σοκολάτας είναι ακριβότερη από τη ζωή..Καλά δεν θα πούμε για τις διαβάσεις στην περιοχή μας,Α.Παπανδρεου,παλιά Ακαδημίας.Η εικόνα από την κάμερα του γραφειου μας απόψε..».

