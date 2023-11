Τρίκαλα

Τρίκαλα: Έκρηξη από διαρροή υγραερίου ισοπέδωσε σπίτι - Τραυματίστηκε ο ένοικος (εικόνες)

Πανικός σε γειτονιά των Τρικάλων. Διαρροή υγραερίου προκάλεσε έκρηξη, τραυματίζοντας σοβαρά έναν άνδρα. Εικόνες - σοκ από το σημείο του ατυχήματος.

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων ένας 87χρονος, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο σπίτι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Περδικορράχη Τρικάλων το πρωί της Κυριακής και η έκρηξη πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου.

Γείτονες που άκουσαν τον μεγάλο θόρυβο, βγήκαν από τα σπίτια τους για να δουν τι συνέβη. Μόλις αντίκρισαν το κατεδαφισμένο σπίτι δεν πίστευαν στα μάτια τους, ενώ μέσα στα συντρίμμια βρισκόταν ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του, που διέμενε μόνος του.

Κάλεσαν βοήθεια και στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, με 8 άντρες και τον Διοικητή, Αντιπύραρχο Δημήτρη Παπαγεωργίου.

Ο 87χρονος απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σοβαρά τραυματισμένος και με εγκαύματα στο Νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσε επίσης η Αστυνομία αλλά και ο ΔΕΔΔΗΕ για τις απαραίτητες ενέργειες.

