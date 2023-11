Φθιώτιδα

Τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο χτύπησε σε μπάρες και διαλύθηκε (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Λαμία. Εικόνες από το σημείο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:00 το βράδυ της Κυριακής, σε περιφερειακό δρόμο της Λαμίας, όταν οδηγός οχήματος έχασε τον έλεγχό του.

Το όχημα τούμπαρε και κατέληξε στις μπάρες στην άκρη του δρόμου.

Από την εκτροπή οι δύο επιβαίνοντες, ο 37χρονος οδηγός και 28χρονος συνοδηγός, εγκλωβίστηκαν στο αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο και χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών και των διασωστών του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό τους.

Και οι δυο απεγκλωβίστηκαν με σοβαρά τραύματα, ωστόσο φαίνεται να μην διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί της Τροχαίας, της Άμεσης Δράσης και του Τμήματος Λαμίας, άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ, Πυροσβέστες από Λαμία και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίο μετάφεραν τους τραυματίες στο ΓΝ Λαμίας.

