Βόλος – εργατικό ατύχημα: Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή 44χρονος

Ο 44χρονος εργάζεται σε τυροκομική μονάδα. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό.

Στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Βόλου μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί ένας 44χρονος εργαζόμενος σε τυροκομική μονάδα της Β΄ΒΙΠΕ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα σε δεξαμενή.

Αρχικά διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης του και έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στο “Αχιλλοπούλειο”.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο 44χρονος φέρει πολύ σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα και οι γιατροί δίνουν “μάχη” για να τον κρατήσουν στη ζωή.

