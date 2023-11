Χανιά

Γυναικοκτονία – Έφη Τσιχλάκη: Οργή για την αποφυλάκιση του δράστη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιδράσεις από την οικογένεια της Έφης Τσιχλάκη για την αποφυλάκιση του συζυγοκτόνου.

-

Την αποφυλάκιση του καταδικασθέντος για τη δολοφονία της Έφης Τσιχλάκη στο Κολυμπάρι το 2016 Κ.Λ. έκανε γνωστή ο ξάδερφος του θύματος και δικηγόρος Εμμανουήλ Αθανασίου.

Ο ίδιος τονίζει ότι πρόκειται για ένα γεγονός «τόσο σοκαριστικό, τόσο ντροπιαστικό για την Ελληνική Δικαιοσύνη» και επισημαίνει ότι ο σύζυγος του θύματος δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη για το έγκλημά του.

Μάλιστα η αποφυλάκιση προκύπτει και ενώ εκκρεμούν αποφάσεις αναίρεσης της ποινής από τον Άρειο Πάγο.

Αναφέρει ο κ. Αθανασίου:

«H αποφυλάκιση του Κ. Λ., καταδικασμένου για τον βίαιο και τραγικό θάνατο της Έφης Τσιχλάκη, είναι ένα γεγονός τόσο οδυνηρό, δεδομένου του ιστορικού αυτής της υπόθεσης, τόσο σοκαριστικό, τόσο ντροπιαστικό για την Ελληνική Δικαιοσύνη που πραγματικά δεν έχω λόγια.

Δεν πιστεύω στην εκδίκηση, δεν πιστεύω στο αίσθημα μίσους. Δεν μισώ τον δολοφόνο, δεν εύχομαι καν το κακό του. Πολεμάμε όμως για να πληρώσει την απεχθή του πράξη. Πολεμάμε για δικαιοσύνη.

Μετά από μία ντροπιαστική αθωωτική πρωτόδικη απόφαση,μετά από μία ντροπιαστική αναγνώριση ελαφρυντικού στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και πριν την ανακοίνωση της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τις αναιρέσεις που έχουν ασκηθεί, με θλίψη και οργή σας ανακοινώνω ότι ο Κ. Λ. είναι πλέον ελεύθερος.

Χωρίς να έχει δείξει την οποιαδήποτε μεταμέλεια, χωρίς να έχει παραδεχτεί καν τη δολοφονία, χωρίς να έχει ζητήσει συγνώμη…

Αν υπάρχει Δικαιοσύνη στη Ελλάδα, σήμερα θα νιώθει έρμαιο των συμφερόντων…

Είναι πλέον προφανές ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ειδική μεταχείριση εξού και οι αγροτικές φυλακές που μπήκε να εκτίσει την ποινή του.

ΝΤΡΟΠΗ και μόνο ΝΤΡΟΠΗ!».

Πριν από 2 μήνες, η εισαγγελέας της έδρα του Αρείου Πάγου Ελένη Κοντακτσή πρότεινε να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά στον καταδικασμένου συζυγοκτόνου , ο οποίος το 2016 δολοφόνησε τη σύζυγό του Έφη Τσιχλάκη στο σπίτι τους σε χωριό στην περιοχή του Κολυμπαρίου.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παναγιώτης - Ραφαήλ: Τέσσερα χρόνια μετά τη θεραπεία του ανακαλύπτει νέες δυνατότητες (βίντεο)

“The 2Night Show” – Μίνως Μάτσας: Η γνωριμία του με τα “ιερά τέρατα” της μουσικής

Εορτολόγιο 22 Νοεμβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα