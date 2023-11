Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Οδηγός παρέσυρε κι εγκατέλειψε πεζούς

Ο οδηγός, αφού παρέσυρε τους πεζούς και τους τραυμάτισε έφυγε από το σημείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Από ΙΧ αυτοκίνητο παρασύρθηκαν σήμερα γύρω στις 10:30 το πρωί δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, ενώ κινούνταν πεζή στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Δωδεκανήσου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός του οχήματος, αμέσως μετά την παράσυρση, εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος και εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς στην περιοχή της Σταυρούπολης για να οδηγηθεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Τόσο ο άντρας, όσο και η γυναίκα φέρουν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης.

