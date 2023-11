Λέσβος

Ναυάγιο στη Λέσβο - Διασωθείς ναυτικός: Το πλοίο έμπαζε νερά από το βράδυ του Σαββάτου

«Είδα να βουτάνε στη θάλασσα πριν βουλιάξει το πλοίο αλλά 5 άτομα...Χωρίς να είμαι σίγουρος για τον αριθμό», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ώρες αγωνίας για τους 12 ναυτικούς από το μοιραίο ναυάγιο στην Λέσβο. Με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη ο Αιγύπτιος μηχανικός, μοναδικός διασωθείς μέχρι στιγμής, φέρεται να δήλωσε πως από το προηγούμενο βράδυ το πλοίο έμπαζε νερά.

Όπως ανέφερε η εισροή υδάτων είχε παρατηρηθεί από το βράδυ του Σαββάτου και το πλήρωμα προσπαθούσε να βγάλει τα νερά από το πλοίο, καθώς αυτή η οδηγία δόθηκε από την εταιρεία.

Ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας εντόπισε και διέσωσε τον Αιγύπτιο Ναυτικό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης.

Εντωμεταξύ, σορός άνδρα, μέλους του πληρώματος, εντοπίστηκε στη θαλάσσια της Λέσβου.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Υπο δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Λέσβου, για τον εντοπισμό των ναυτικών του φορτηγού πλοίου RAPTOR με σημαία Κομόρες που βυθίστηκε υπο αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο των ερευνών συμμετέχουν συνολικά 8 παραπλέοντα σκάφη, φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού και ένα ελικόπτερο.

Στο RAPTOR επέβαιναν συνολικά 14 άτομα πλήρωμα (Ένας Ινδός, έντεκα Αιγύπτιοι και δύο Σύροι) και μετέφερε αλάτι από την Αίγυπτο με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

Ενεργοποίησε το σήμα κινδύνου mayday σε παραπλέοντα σκάφη αλλά το RAPTOR χάθηκε από τα ραντάρ.

