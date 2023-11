Δωδεκανήσα

Κως: Ανήλικη κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση από τον πατριό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 47χρονος που συνελήφθη, φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά το κορίτσι από την ηλικία των 14 ετών.

-

Στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου της Κω φιλοξενείται προσωρινά -κατόπιν προφορικής εντολής της αρμόδιας Εισαγγελέως- μία 16χρονη, η οποία κατήγγειλε ότι κακοποιείτο σεξουαλικά από τον 47χρονο πατριό της.

Η 16χρονη κατήγγειλε την κακοποίηση της στις Αστυνομικές Αρχές το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ανήλικη κακοποιείτο σεξουαλικά από την ηλικία των 14 ετών.

Ο 47χρονος συνελήφθη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: βρέθηκαν τα αδέρφια που είχαν εξαφανιστεί

Θεσσαλονίκη: έκλεψαν καλώδια και άφησαν τον Λαγκαδά χωρίς ρεύμα



Γαλλία: Σκότωσε τις 3 κόρες του και παραδόθηκε στην Αστυνομία