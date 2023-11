Βοιωτία

Ληστεία στον Ορχομενό: Νύχτα τρόμου για ηλικιωμένη

Ο δράστης που χτύπησε άγρια το θύμα του, εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα καθώς τράκαρε με κλεμμένο αμάξι, το οποίο χρησιμοποίησε για τη διαφυγή του.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 29χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να διέπραξε άγρια ληστεία σε βάρος 82χρονης στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Ο νεαρός εισέβαλλε αργά το βράδυ της Παρασκευής (24/11) στο σπίτι της ηλικιωμένης και με μπουνιές και άλλα χτυπήματα, την ανάγκασε να του δώσει όσα χρήματα είχε, ενώ φεύγοντας αφαίρεσε και την τηλεόραση.

Η άτυχη γυναίκα έβαλε τις φωνές και γείτονες φώναξαν ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Τελικά ο αδίστακτος ληστής εντοπίστηκε λίγο αργότερα καθώς οδηγώντας κλεμμένο αμάξι, που είχε αφαιρέσει από την ευρύτερη περιοχή, έπεσε σε προστατευτικές μπάρες.

Εντός του κλεμμένου οχήματος βρέθηκε και η τηλεόραση και έτσι φαίνεται ότι αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι ήταν και ο δράστης της ληστείας.

Ο 29χρονος σύμφωνα με πληροφορίες έχει απασχολήσει τις αρχές για διάφορα αδικήματα.

Πηγή: lamiareport.gr

