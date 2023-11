Μαγνησία

Βόλος: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στη Νέα Ιωνία (εικόνες)

Πανικός επικράτησε στο σημείο της σύγκρουσης, που έγινε στο κέντρο της αγοράς.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία Βόλου, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μπροστά από καφετέρια.

Το τροχαίο έγινε το μεσημέρι της Κυριακής και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια.

Η σύγκρουση των οχημάτων ήταν τόσο σφοδρή, ώστε το ένα αυτοκίνητο καβάλησε το πεζοδρόμιο της οδού Ελ. Βενιζέλου και προσέκρουσε σε κολώνα φωτεινού σηματοδότη, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Μάλιστα αυτό συνέβη έξω από καφετέρια της περιοχής, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός και αναστάτωση. Ήταν ευτύχημα το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε διερχόμενος πολίτης στο σημείο, αλλά και οι θαμώνες της καφετέριας ήταν εντός του καταστήματος.

Πηγή: taxydromos.gr

