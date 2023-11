Κυκλάδες

Νάξος: Πλοίο προσέκρουσε στο λιμάνι - Εγκλωβισμένοι οι επιβάτες

Αναστάτωση από την πρόσκρουση του πλοίου στο λιμάνι της Νάξου. Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (27/11) στο λιμάνι της Νάξου.

Πιο συγκεκριμένα, το πλοίο Blue Star 1 που ξεκίνησε από το λιμάνι του Πειραιά με τελικό προορισμό στο νησί της Ίου προσέκρουσε στο λιμάνι της Νάξου έπειτα από ολιγόλεπτη στάση.

Σημειώνεται ότι οι επιβάτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι, ενώ ανάμεσά τους υπάρχουν ηλικιωμένοι και παιδιά.

Όπως περιγράφει επιβάτης του Blue Star 1 στο Newsbomb.gr οι επιβάτες αυτή την ώρα βρίσκονται εγκλωβισμένοι και περιμένουν στο αγκυροβόλιο της Νάξου. Μεταξύ των επιβατών επικρατεί εκνευρισμός. Στο πλοίο υπάρχουν ηλικιωμένοι και παιδιά, ενώ ο έντονος κυματισμός μεγαλώνει την ταλαιπωρία των επιβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία που περιελάμβανε έλεγχο του πλοίου ώστε να διαπιστωθεί αν παραμένει αξιόπλοο ώστε να συνεχίσει το δρομολόγιό του με καθυστέρηση. Από την πρόσκρουση δεν έχει επέλθει κάποιο πρόβλημα στο πλοίο που ξεκίνησε το δρομολόγιό του για Πειραιά.

