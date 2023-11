Λασιθίου

Σητεία: Φωτιά στον Σταυρωμένο

Δύσκολο το έργο της Πυροσβεστικής λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή.

(εικόνα αρχείου)

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις του Λασιθίου για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στη θέση Σταυρωμένος στη Σητεία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση και η επιχείρηση κατάσβεσης, στην οποία συμμετείχαν 10 πυροσβέστες που έσπευσαν με τέσσερα οχήματα, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα.

Συνολικά οι φλόγες κατέκαψαν 14 στρέμματα χορτολιβαδικής και ένα στρέμμα δασικής έκτασης, ενώ το έργο της πυρόσβεσης ήταν δύσκολο λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

