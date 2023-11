Χανιά

Χανιά: Σοβαρό τροχαίο με τραυματία (εικόνες)

Πως συνέβη το τροχαίο ατύχημα στο Βόρειο Οδικό Άξονα του νησιού και οδήγησε στο σοβαρό τραυματισμό ενός οδηγού.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) λίγο μετά τον κόμβο του Γαλατά στα Χανιά. Δύο ΙΧ αυτοκίνητα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν με σφοδρότητα μεταξύ τους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο οδηγών.

Όπως μετέδωσε η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Κρήτης Cretalive.gr sτον τόπο του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ κλήθηκε και το Πυροσβεστικό Σώμα Χανίων.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, πλαγιομετωπική σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του ενός οχήματος, ηλικίας περίπου 30 χρόνων και ελαφρότερα ο άλλος.

Λόγω του ατυχήματος υπήρξε πρόσκαιρη κυκλοφοριακή συμφόρηση με τους άνδρες της Τροχαίας να προβαίνουν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Τα αίτια της σφοδρής σύγκρουσης διερευνά η Τροχαία Χανίων.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το συμβάν, ο πρόεδρος του τοπικού «Εθελοντικού ΣΥλλόγου ΠΡΟληψης Τροχαίων Ατυχημάτων» (ΕΣΥΠΡΟΤΑ) Γιάννης Λιονάκης, σημείωσε:

