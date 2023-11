Υγεία - Περιβάλλον

Μεσολόγγι: Συνταξιούχος αγρότισσα δώρισε ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς η γενναιόδωρη γυναίκα πήρε την απόφαση αυτή και τι... όρους έθεσε στη δωρεά της.

-

Διέθεσε τις λιγοστές αποταμιευμένες οικονομίες της, καρπό εργασίας μιας ολόκληρης ζωής, για την προστασία της υγείας όλων των συνανθρώπων της, και συγκίνησε το πανελλήνιο. Ο λόγος για την ηλικιωμένη μεσολογγίτισσα Αθηνά Παπαχρήστου, η οποία δώρισε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου και το ΕΚΑΒ της περιοχής, ένα ολοκαίνουριο ασθενοφόρο αξίας 65.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης messolonghinews.gr η κ. Παπαχρήστου είναι συνταξιούχος αγρότισσα και κατοικεί μόνιμα στο Μεσολόγγι. Αφορμή για να εμπνευστεί την προσφορά της, στάθηκε το γεγονός ότι η ίδια χρειάστηκε πολλές φορές να διακομιστεί σε νοσοκομείο των Πατρών για περίθαλψη και συνήθως δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Το ασθενοφόρο τέθηκε ήδη σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι όροι τους οποίους έταξε στο συμβόλαιο της εν ζωή δωρεάς. Ο ένας όρος ήταν, το όχημα να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του συγκεκριμένου νοσοκομείου, κι ο δεύτερος –χιουμοριστικός φυσικά– να… ανάβει το ασθενοφόρο τη σειρήνα του όταν περνάει από το σπίτι της!

Πηγή: Messolonghinews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Απολογία Πισπιρίγκου: Νέες βολές κατά γιατρών και νοσηλευτών

Ισραήλ - Κατάρ: Πότε ξεκινά η κατάπαυση του πυρός

Τσιτσιπάς στο “Πρωινό”: Με την Πάολα Μπαντόσα είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον (βίντεο)