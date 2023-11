Μαγνησία

Βόλος: Επιδειξίας ακολούθησε κοπέλες με το παντελόνι κατεβασμένο

Σε πολύβουο σημείο έγινε το περιστατικό με τον επιδειξία να ακολουθεί δύο 18χρονες κοπέλες.

Σε 12 μήνες φυλάκιση δικάστηκε ερήμην από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 32χρονος με ψυχική διαταραχή ,ο οποίος τον Ιούνιο ,φέτος το καλοκαίρι, το έσκασε από την δομή που φιλοξενείται, έφτασε στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, ακολούθησε δυο 18χρονες, κατέβασε το παντελόνι του και με τα γεννητικά του όργανα ακούμπησε το σώμα της μιας από τις δυο γυναίκες. Η δικαστική απόφαση που επιβάλλει να εκτίσει τους 4 από τους δώδεκα μήνες, αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να μεταφερθεί στην ψυχιατρική πτέρυγα του Κορυδαλλού.

Το όλο περιστατικό συνέβη σε ώρα όπου στο πάρκο υπήρχε κοσμοσυρροή, με αποτέλεσμα πολίτες να ειδοποιήσουν την Αστυνομία.

Ο 32χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και όταν τον Ιούνιο οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο , κλήθηκε να εξηγήσει την πράξη του, αλλά απάντησε με ασυναρτησίες, δεν μπορούσε να συνεννοηθεί κανείς μαζί του και αποφασίστηκε να εξεταστεί εκ νέου από τους ψυχιάτρους, ώστε να οδηγηθεί ξανά στην ψυχιατρική δομή, με εντολή ακούσιας νοσηλείας, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Πηγή: gegonota.news

