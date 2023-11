Κόσμος

Τουρκία: Σκότωσε μάνα και κόρη και τις έριξε δεμένες σε γκρεμό (βίντεο)

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες για το άγριο έγκλημα, με θύμα ένα μοντέλο και την έφηβη κόρη του, που συγκλονίζει την Τουρκία. Ποιος είναι ο δράστης.

Δολοφονημένες βρέθηκαν η 42χρονη Ιρίνα Ντβίζοβα και η 15χρονη κόρη της Νταγιάνα, οι σοροί των οποίων εντοπίστηκαν σε απόσταση τριών μέτρων σε γκρεμό στην Τουρκία.

Οι σοροί μητέρας και κόρης ήταν καλυμμένες με σεντόνια και δεμένες η μια με την άλλη στην Αλικαρνασσό.

Σύμφωνα με την Pravda, όπως αναφέρει το protothema.gr, tόσο η 42χρονη όσο και η 15χρονη είχαν θανατηφόρα τραύματα από πυροβολισμούς.

Τα ίχνη μητέρας και κόρης είχαν χαθεί εδώ και αρκετές ημέρες με μέλη της οικογένειάς τους να σημαίνουν συναγερμό όταν είδαν αίματα στον καναπέ της βίλας που έμεναν τα δύο θύματα.

Ως βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονία θεωρείται ο πρώην σύζυγος της 42χρονης, Αντρέι Κούσλεβιτς, για τον οποίο συγγενείς της γυναίκας περιγράφουν ως οξύθυμο χαρακτήρα.

«Με χτυπούσε με τα χέρια και με πετσέτα για να μην αφήνει σημάδια» δήλωσε ο γιος της Ντβίζοβα από τον πρώτη της γάμο για τον Κούσλεβιτς ο οποίος στο παρελθόν έχει εργαστεί ως σωματοφύλακας σε Ουκρανό ολιγάρχη. «Χτυπούσε και τη μητέρα μου με τα χέρια και με κλωτσιές. Τον φοβάμαι, φοβάμαι για τη ζωή μου» πρόσθεσε μιλώντας στην Komsomolskaya Pravda

Η 42χρονη είχε φύγει από το σπίτι που έμενε με τον Κούσλεβιτς στη Λιθουανία και αρχικά είχε καταφύγει στο πατρικό της στη Μόσχα πριν τελικά να πάρει τα παιδιά της, την 15χρονη και έναν 5χρονο, και να πάει στην Τουρκία.

«Έλεγε ότι ο πρώην σύζυγός της θέλει να πάρει τα παιδιά μακριά της και ότι είναι ψυχικά διαταραγμένος. Είχα καταλάβει ότι πήγε στην Τουρκία για να γλιτώσει αλλά ήταν ανατριχιαστικό να την ακούς να μιλάει γι' αυτόν» είπε μια φίλη της άγρια δολοφονημένης 42χρονης.

