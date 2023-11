Λάρισα

Τροχαίο - Τέμπη: IX συγκρούστηκε με φορτηγό

Πώς συνέβη το τροχαίο κοντά στην σήραγγα Τ2 στα Τέμπη.

Δύο τραυματίες ανασύρθηκαν από ΙΧ αυτοκίνητο, που ξέφυγε από την πορεία του, μετά από σύγκρουση με φορτηγό αυτοκίνητο στην Εθνική οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης, κοντά την σήραγγα Τ2 στα Τέμπη.

Τα δύο οχήματα κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και υπό άγνωστες συνθήκες φέρεται το φορτηγό να προσέκρουσε στο πλαϊνό μέρος του ΙΧ. Ο οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να βγει από την πορεία του. Ο οδηγός του φορτηγού, μετά την σύγκρουση, συνέχισε την πορεία του.

Οι δύο επιβαίνοντες στο ΙΧ είναι καλά στην υγεία τους ωστόσο μία γυναίκα μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για προληπτικούς λόγους.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση του οδηγού του φορτηγού από δυνάμεις τις αστυνομίας.

