Χαλκίδα: Βίντεο - ντοκουμέντο από την διάρρηξη σε ζαχαροπλαστείο

Διαρρήκτης "εισέβαλε" με πλάκα πεζοδρομίου σε ζαχαροπλαστείο και άρπαξε ότι βρήκε...

Καρέ-καρέ κατέγραψε κάμερα ασφαλείας τη διάρρηξη ζαχαροπλαστείου στο κέντρο της Χαλκίδας πριν από μια εβδομάδα.

Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης να προσεγγίζει το κατάστημα, στις 00:22 για πρώτη φορά και να προσπαθεί να παραβιάσει την τζαμαρία της εισόδου. Προσπαθεί για λίγα δευτερόλεπτα αλλά δεν τα καταφέρνει και αποχωρεί, ενώ στις 00:23 επιστρέφει και κάνει δεύτερη προσπάθεια. Με περισσότερη δύναμη πέφτει πάνω στην τζαμαρία, την γκρεμίζει και αφού μπει στο κατάστημα πηδάει πάνω στον πάγκο και αρπάζει την ταμειακή μηχανή, η οποία είχε κάποια χρήματα, μαζί με το μηχάνημα POS.

Εν συνεχεία αποχωρεί προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο ιδιοκτήτης μόλις αντιλήφθηκε το γεγονός ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, όπου εντόπισε το POS λίγα μέτρα μακριά από το κατάστημα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας βρέθηκαν στο σημείο και προχώρησαν στην συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για τον εντοπισμό του δράστη ο οποίος αναζητείται.

Δείτε καρέ καρέ πως ο δράστης μπήκε στο κατάστημα:

