Μαγνησία

Βόλος: Πέθανε ξαφνικά πατέρας δύο παιδιών

Συγκλονισμένοι είναι η οικογένεια και οι φίλοι του, αλλά και η τοπική κοινωνία, από τον ξαφνικό χαμό του πατέρα που "έσβησε" ξαφνικά.

(εικόνα αρχείου)

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα τα ξημερώματα ένας 59χρονος άνδρας στον Βόλο.

Ο άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί από τους οικείους του στο σπίτι τους, στην οδό Κασσαβέτη.

Η σορός του άνδρα μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου, για να διενεργηθεί νεκροψία και νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Πηγή: taxydromos.gr

