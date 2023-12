Φθιώτιδα

Φθιώτιδα - Ληστεία: Ανατίναξαν ΑΤΜ και απείλησαν με όπλο, αυτόπτη μάρτυρα (βίντεο)

Σκηνές... κινηματογραφικές σε χωριό της περιοχής. Πώς οι δράστες αδιαφόρησαν για το αν δίνουν στόχο, και πού στρέφονται τώρα οι έρευνες της αστυνομίας.

Πανικός επικράτησε τη νύχτα της Παρασκευής 1 προς Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στο χωριό Μαρτίνο του νομού Φθιώτιδας, όταν άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ και απείλησαν με όπλο, αυτόπτη μάρτυρα.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα tvstar.gr , η έκρηξη και οι φωνές των δραστών αναστάτωσαν την περιοχή. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με κατοίκους του χωριού, οι δράστες ήταν τουλάχιστον 6 άτομα, φορούσαν κουκούλες και στόχος τους ήταν να κλέψουν τα χρήματα του ΑΤΜ που ήταν τοποθετημένο στο εσωτερικό χώρο του Super Market. Οι δράστες έκλεψαν ένα φορτηγό με γερανό από διπλανή μάντρα οικοδομών και πλησίασαν το κατάστημα.

Έσπασαν την τζαμαρία του Super Market, έφτασαν στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, τοποθέτησαν εκρηκτικά και το ανατίναξαν. Ο συναγερμός που χτυπούσε ασταμάτητα και η έκρηξη, αναστάτωσαν την γειτονιά, οι δράστες όμως συνέχιζαν απτόητοι.

Έδεσαν με συρματόσχοινο το ΑΤΜ και το τράβηξαν με το φορτηγό έξω από το κατάστημα. Ένας άνδρας που επέστρεφε την ώρα εκείνη στο σπίτι του, άκουσε το θόρυβο και πήγε στο Super Market για να δει τι συμβαίνει.

Όταν τον αντιλήφθηκε, ο ένας από τους δράστες τον πλησίασε και τον απείλησε με το πιστόλι που κρατούσε. «Φύγε αμέσως θα σε καθαρίσω», του φώναξε. Ο άνδρας φυσικά απομακρύνθηκε, ενώ οι ληστές φωνάζοντας συνεχώς, φόρτωσαν το ΑΤΜ σε ένα βαν, επιβιβάστηκαν σε ένα τζιπ και εξαφανίστηκαν.

Λίγα λεπτά αργότερα, έφτασε εκεί η αστυνομία που ερεύνησε τον χώρο για να εντοπίσει στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτότητα τους, ενώ γίνονται έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.

Η επιχείρηση των ληστών διήρκησε περίπου μισή ώρα.

