Πτολεμαΐδα: Αρχαιοκάπηλοι συνελήφθησαν από την Αστυνομία (εικόνες)

Τι εντόπισαν τα στελέχη της Ασφάλειας όταν, κατόπιν πληροφοριών, πραγματοποίησαν έλεγχο στο σπίτι των υπόπτων.

Ένοχα μυστικά φέρεται να έκρυβε η συγκατοίκηση ενός 73χρονου Έλληνα και ενός 44χρονου αλλοδαπού, οι οποίοι είχαν "στολίσει" το σπίτι τους σε περιοχή της Πτολεμαΐδας με αρχαία αντικείμενα που είναι άγνωστο πώς βρέθηκαν στην κατοχή τους, αλλά αποκαλύφθηκε ότι είχαν και ποσότητες ναρκωτικών.

Οι δυο άνδρες συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης από αστυνομικούς της Ασφάλειας Φλώρινας και Εορδαίας οι οποίοι έκαναν έρευνα στην κατοικία τους, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συλλέξει. Εκεί, βρέθηκαν στην κατοχή του 73χρονου δυο τμήματα μαρμάρινης στήλης της Ρωμαϊκής εποχής, ένα θραύσμα πήλινης στήλης των Βυζαντινών χρόνων και μια οξειδωμένη αιχμή δόρατος, ενώ στην κατοχή του 44χρονου βρέθηκαν 25,98 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ένας τρίφτης κάνναβης.

Τα αρχαία αντικείμενα κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας όπου θα αξιολογηθούν και θα εκτιμηθεί ο τόπος προέλευσής τους. Οι δράστες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και κατοχή ναρκωτικών, κατά περίπτωση.

