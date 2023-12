Έβρος

Ορεστιάδα: Νεκρός αγρότης - Έπεσε σε κανάλι και τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το μοιραίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή τους άτυχο άνδρα.

-

Τραγωδία συνέβη στον Έβρο όταν ένας αγρότης έχασε τη ζωή του όταν τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το evros-news.gr το τραγικό δυστύχημα συνέβη πριν λίγες ώρες στην περιοχή του εγκαταλελειμμένου χωριού Γαλήνη κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, όταν ο ηλικίας 87 ετών αγρότης από την Μηλιά πήγε με το τρακτέρ του για εργασίες στο χωράφι του που είναι δίπλα σε γκρεμό και από κάτω είναι ο ποταμός Άρδας.

Από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του τρακτέρ, έπεσε στο γκρεμό και έχασε την ζωή του αφού καταπλακώθηκε από το αγροτικό μηχάνημα.

Ανασύρθηκε νεκρός, ενώ επειδή το τρακτέρ βρίσκεται μέσα στον ποταμό Έβρο, ζητήθηκε από την βουλγαρική πλευρά να μην αφήσουν ποσότητες νερού μέχρι να βγάλουν και το τρακτέρ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με δύο οχήματα και η σορός του άτυχου άνδρα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένος άνδρας που καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα εντός αρδευτικού καναλιού, στην περιοχή Γαλήνη, της Δ.Ε. Κυπρίνου, του δήμου #Ορεστιάδα Έβρου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 3, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: Σπίτι με στολισμό… “υπερπαραγωγή” για τα Χριστούγεννα (εικόνες)

Χαρίτσης: Ο Κασσελάκης ήρθε σαν “Μεσσίας” και απαξίωσε τον ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Ο Μητσοτάκης στο TikTok με καπέλο και σκέιτ (βίντεο)