Ενδοοικογενειακή βία – Πάτρα: Επιτέθηκε και στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός κατηγορούμενου για ενδοικογενειακή βία. Μεταξύ άλλων είχε στην κατοχή του κι ένα μαχαίρι 19 εκατοστών.

Χειροπέδες σε 48χρονο πέρασαν οι Αρχές στην Πάτρα το απόγευμα της Τετάρτης, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας συνελήφθη στην οδό Ελίκωνος στην πλατεία Ομονοίας και μάλιστα κατά τη διάρκεια της σύλληψής του αντιστάθηκε, απωθώντας τους αστυνομικούς, απειλώντας και βρίζοντάς τους.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκε μαχαίρι τύπου σουγιά μήκους 19 εκατοστών.

Οδηγίες της ΕΛΑΣ για την ενδοοικογενειακή βία

Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα έγκλημα που διώκεται αυτεπάγγελτα και τιμωρείται από τις διατάξεις του Ν. 3500/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, δημιούργησε Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, οι οποίες λειτουργούν σε όλη την Επικράτεια. Συγκεκριμένα, ιδρύθηκαν 73 επιτελικές Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, καθώς και 18 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας με επιχειρησιακά-προανακριτικά καθήκοντα. Η Ελληνική Αστυνομία διαχειρίζεται κάθε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και ενημερώνει τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, ενώ παράλληλα, παρέχει κατευθύνσεις και πληροφορίες στα θύματα, για την αναζήτηση δομών στέγασης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης.

Η άσκηση κάθε είδους βίας ή κακοποίησης: ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής διώκεται από το Νόμο.

Αν είστε θύμα:

Καλέστε το 100.

Αν δεν μπορείτε να μιλήσετε, στείλτε γραπτό μήνυμα (sms) στο 100, με: Ακριβή διεύθυνση – Ονοματεπώνυμο – Είδος επείγουσας ανάγκης (π.χ. «κινδυνεύει η ζωή μου», «δέχομαι βία από τον/τη σύζυγό μου»).

Εάν εσείς δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 100, ζητήστε από κάποιον άλλον να ειδοποιήσει τις Αρχές για εσάς (π.χ. από κάποιον οικείο ή το γιατρό σας).

Αναζητήστε ιατρική περίθαλψη και πείτε στο γιατρό όλη την αλήθεια.

Υποβάλλετε μήνυση στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή στο πλησιέστερο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, όπου υφίσταται.

Για κατευθύνσεις και οδηγίες, τηλεφωνήστε ή στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στις Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας, που βρίσκονται σε όλη την Επικράτεια (Δείτε εδώ τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των Υπηρεσιών).

Καλέστε τη Γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, που απευθύνεται σε γυναίκες, για ψυχοκοινωνική στήριξη, νομικήσυμβουλευτική και φιλοξενία σε ξενώνες. Επικοινωνία και μέσω e-mail στο sos15900@isotita.gr.

Αν γνωρίζετε κάποιον που υφίσταται ενδοοικογενειακή βία:

Σε περίπτωση άμεσης ανάγκης, καλέστε εσείς το 100.

Ενημερώστε το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα ή το πλησιέστερο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, όπου υφίσταται.

Επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια, μέσω τηλεφώνου ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). (Δείτε εδώ τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των Υπηρεσιών).

Ενημερώστε το θύμα για τους τρόπους επικοινωνίας με τις Αστυνομικές Υπηρεσίες.

Ενθαρρύνετε το θύμα να καλέσει για ψυχοκοινωνική υποστήριξη τη Γραμμή SOS 15900 για κακοποιημένες γυναίκες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στη σελίδα: www.isotita.gr & www.womensos.gr