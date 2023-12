Ηράκλειο

Κρήτη: Μαθήτρια υπέστη ηλεκτροπληξία, ενώ στόλιζε το δέντρο στο σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μαθήτρια μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

-

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε γυμνάσιο της Κρήτης όταν μία μαθήτρια υπέστη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια στολισμού του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν χθες όταν η μαθήτρια της β’ γυμνασίου βοηθούσε τους δύο καθηγητές της να στολίσουν το δέντρο. Όταν έβαλαν τα φωτάκια στην μπρίζα, η μαθήτρια χτυπήθηκε από ρεύμα και υπέστη ηλεκτροπληξία.

Άμεσα έσπευσε στο ιατρείο της Χερσονήσου ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή ωστόσο παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Από την πρώτη στιγμή η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τον δήμο Χερσόνησου για το περιστατικό. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έστειλε ηλεκτρολόγο στο σχολείο προκειμένου να προχωρήσει σε έλεγχο στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε σήμερα με τον ηλεκτρολόγο να αναφέρει πως τα ηλεκτρολογικό σύστημα του σχολείου και το ρελέ, λειτουργούν άψογα. Το πιθανότερο σενάριο για την διαρροή του ρεύματος και την ηλεκτροπληξία που υπέστη η μαθήτρια κάνει λόγο ότι ίσως κάποιο φωτάκι ήταν φθαρμένο.

Ειδήσεις σήμερα:

Χριστούγεννα: Πότε πληρώνονται συντάξεις, επιδόματα και έκτακτο βοήθημα

Γυναικοκτονία - Μητέρα θύματος: Να με συγχωρέσει που δεν την προστάτευσα παραπάνω (βίντεο)

Ρέντης - Αστυνομία για προσαγωγές: Οι χούλιγκαν γύρισαν στο γήπεδο μετά την επίθεση στον αστυνομικό