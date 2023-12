Πέλλα

Έδεσσα: άνδρας βρέθηκε νεκρός στους καταρράκτες

Τραγωδία σημειώθηκε στην Έδεσσα, με έναν άνδρα να εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις του.

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στους δημοφιλείς καταρράκτες της Έδεσσας καθώς χωρίς τις αισθήσεις του ανέσυραν μέλη της Πυροσβεστικής άνδρα από τους καταρράκτες της Έδεσσας.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας ενώ ο άνδρας φαίνεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Έδεσσας.

