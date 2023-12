Ηράκλειο

Ηράκλειο: Έκρυβε ναρκωτικά στο σπίτι του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άνδρας συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών. Τα ευρήματα στο σπίτι του.

-

Στη σύλληψη ενός άνδρα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο έρευνας στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχεθήκαν 438 γραμμάρια κάνναβης και μια ζυγαριά ακριβείας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε νοσοκομείο στη Ρώμη - Ασθενείς κάηκαν ζωντανοί (εικόνες)

Πνευμονία της Κίνας - Γιαμαρέλλου: Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Φορολογικό: Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή