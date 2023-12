Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στο ΑΠΘ μεταξύ αντιεξουσιαστών - ΜΑΤ (βίντεο)

Ένταση δημιουργήθηκε στο ΑΠΘ, όταν δέχθηκαν επίθεση αστυνομικοί των ΜΑΤ, από κουκουλοφόρους.

(εικόνα αρχείου)

Ένταση επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη όταν αντιεξουσιαστές διαδήλωσαν στο ΑΠΘ κατά της παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο. Οι δυνάμεις είχαν παραταχθεί από νωρίς εκεί με αφορμή τη διοργάνωση ενός πάρτι από αντιεξουσιαστές εντός του ΑΠΘ.

Η παρουσία της Αστυνομίας στάθηκε αφορμή για τη διοργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Οι συγκεντρωθέντες πορεύτηκαν προς το πανεπιστήμιο, όπου και σημειώθηκε η ένταση.

Δυο ομάδες αντιεξουσιαστών, η μια από το εσωτερικό του ΑΠΘ και η δεύτερη από την οδό Εθνικής Αμύνης, προσέγγισαν τις διμοιρίες που είχαν αναπτυχθεί στην είσοδο της πλατείας Χημείου. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ έλαβαν εντολή να απομακρύνουν τους διαδηλωτές από το σημείο. Οι αστυνομικοί με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα τους απομάκρυναν. Κατά την αποχώρησή τους κάποιοι από τους αντιεξουσιαστές πέταξαν πέτρες προς τους άντρες των ΜΑΤ.



Στη συνέχεια, περίπου 80 άτομα, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά της Αστυνομίας, λίγο μετά τις 12 πραγματοποίησαν μικρής έκτασης πορεία στους γύρω δρόμους, χωρίς έκτροπα.

Στο πλαίσιο ελέγχων οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε δύο προσαγωγές ατόμων στην οδό Ιασωνίδου.

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί.

Πηγή: thestival.gr, grtimes.gr

