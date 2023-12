Κέρκυρα

Φυλακές Κέρκυρας: Σε απεργία πείνας προχώρησαν οι κρατούμενοι

Ποια είναι τα αιτήματα των κρατουμένων και πόσοι από αυτούς συμμετέχουν στην οργανωμένη κινητοποίηση απεργίας πείνας.

-

Σε απεργία πείνας έχουν προχωρήσει περίπου 70 κρατούμενοι των Φυλακών Κέρκυρας, στη συντριπτική τους πλειονότητα αλβανικής ιθαγένειας, οι οποίοι έχουν καταθέσει μία σειρά αιτημάτων μεταξύ των οποίων η χαλάρωση της αυστηρότητας, και των κριτηρίων με τα οποία αποφασίζονται οι άδειες και η υφ’ όρον απόλυση.

Οι κρατούμενοι θέτουν και μία σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού και κοινωνικού λειτουργού, καθώς και μόνιμου ιατρού.

Η απεργία πείνας ξεκίνησε την Πέμπτη, ενώ για μερικές ημέρες πριν, οι κρατούμενοι είχαν προχωρήσει σε αποχή από το συσσίτιο.

