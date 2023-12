Λέσβος

Λέσβος: Πέθανε σε τροχαίο μπροστά στα μάτια του γιου της

Πώς το όχημα στο οποίο επέβαιναν μητέρα και γιος ανατράπηκε και οδήγησε την άτυχη γυναίκα στο θάνατο.

Νεκρή ανασύρθηκε από τροχαίο δυστύχημα στη Λέσβο το πρωί της Κυριακής, 84χρονη γυναίκα.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα του νησιού stonisi.gr στις 9.10 το πρωί της Κυριακής, αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονος στην επαρχιακή οδό η οποία οδηγεί από την πρωτεύουσα Μυτιλήνη προς το χωριό Μανταμάδος, ανατράπηκε στο ύψος «Καράβα» για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Ο οδηγός του οχήματος ήταν γιος της άτυχης γυναίκας.

Ο άνδρας δεν τραυματίστηκε σοβαρά, είδε όμως τη μητέρα του να σκοτώνεται μπροστά στα μάτια του.

Διερχόμενοι οδηγοί είδαν την ανατροπή, σταμάτησαν και ειδοποίησαν την Τροχαία Λέσβου. Τα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν αλλά για την ηλικιωμένη ήταν ήδη αργά.

Πηγή: Stonisi.gr

