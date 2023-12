Φθιώτιδα

Φθιώτιδα - Τροχαίο: Οδηγός “σήκωσε στον αέρα” διερχόμενο ΙΧ (εικόνες)

Πώς τα δύο οχήματα βρέθηκαν να συγκρούονται με τόση σφοδρότητα πριν βγουν στην Εθνική Οδό Αθηνών θεσσαλονίκης.

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή δύο ΙΧ επιβατηγών οχημάτων και τραυματισμό τριών ατόμων, σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τη 13.00 στη Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στον παράδρομο του εθνικού Αυτοκινητόδρομου Ταχείας Κυκλοφορίας Πειραιώς – Αθηνών – ΘΕσσαλονίκης (ΠΑΘΕ), στο ύψος της εισόδου του Κόμβου Μώλου.

Και τα δύο οχήματα είχαν κατεύθυνση προς τη Λαμία. Κάποια στιγμή το ασημί Toyota που προπορευόταν επιχείρησε να στρίψει αριστερά στην είσοδο του ΠΑΘΕ, με το μαύρο Renault (ξένων πινακίδων) με τη σειρά του κατόπιν, να το εμβολίζει και να το σηκώνει στον αέρα.

Στο σημείο έφτασαν πληρώματα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, καθώς και στελέχη της παραχωρησιούχου εταιρίας για τη σήμανσή του, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χρειάστηκε να διακομίσει στο Νοσοκομείο τα δύο άτομα που επέβαιναν στο Toyota και τον οδηγό του Renault.

Πηγή εικόνων: Lamiareport.gr

