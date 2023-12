Κιλκίς

Τροχαίο δυστύχημα στο Κιλκίς

Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δυο οχημάτων στην εθνική οδό.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (10/12) στο Κιλκίς.

Τα δυο οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συγκρούστηκαν λίγο πριν τις 18:00 στο ύψος του χωριού Δροσάτο, στην εθνική οδό Κιλκίς – Δοϊράνης.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ένας άνδρας από τους επιβάτες του ενός αυτοκινήτου, ενώ με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κιλκίς ακόμα πέντε άτομα.

Για τον απεγκλωβισμό των ατόμων επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα.

