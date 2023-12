Φθιώτιδα

Λαμία: Καταγγελία για νέα άγρια επίθεση από σκύλους

Πώς η άτυχη κοπέλα κυνηγήθηκε από τα αδέσποτα ζώα και υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στο σώμα της.

Νέα επίθεση από σκύλους με επικίνδυνη συμπεριφορά, καταγγέλθηκε λίγες μόλις μέρες μετά από το φρικτό θάνατο 50χρονης στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στην Λαμία. Όπως κατήγγειλε κάτοικος της πόλης στην τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα lamiareport.gr πραγματοποιήθηκε στη νότια περιοχή της πόλης αναίτια επίθεση άγριων αδέσποτων σκύλων εναντίον ανυποψίαστης διερχόμενης νεαρής γυναίκας.

Η καταγγελία του πολίτη αναφέρει: «Τι θα γίνει επιτέλους με τα αδέσποτα σκυλιά; Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου είπα να πάω να κάνω ένα απογευματινό περπάτημα φτάνοντας στην περιοχή της Καμαρίτσας. Και σε μια απόσταση 700 μέτρων από εμένα, είδα σοκαρισμένος μια γυναίκα να σφαδάζει από τους πόνους στο έδαφος μετά από επίθεση δύο αδέσποτων σκυλιών με αποτέλεσμα να έχει γίνει μεγάλη ζημιά στο ένα πόδι της κοπέλας. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο για χορήγηση πρώτων βοηθειών. Επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει με τα αδέσποτα. Κάτι πρέπει να γίνει από τον Δήμο να τα μαζέψουν».

