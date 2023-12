Λάρισα

Λάρισα: Νεκρός βρέθηκε άνδρας σε πορτ – μπαγκάζ

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός σε αυτοκίνητο. Πώς έγινε το περιστατικό.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας σε πορτ – μπακγάζ αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν αλλοδαποί και διακινητής.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας της Λάρισας καταδίωξαν το όχημα, το οποίο έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, αποφεύγοντας να σταματήσει και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αστυνομικών.

Ο οδηγός σταμάτησε, το εγκατέλειψε κι έφυγε πεζός, ενώ μέσα βρέθηκαν επτά μετανάστες, μεταξύ των οποίων και τρεις ανήλικοι.

Μετά από ελέγχους εντοπίστηκε κι ένας άνδρας με τραύματα στο κεφάλι στο πορτ -παγκάζ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού και αγνώστων, μέχρι στιγμής, δραστών, για διακίνηση-παράνομη μεταφορά μη νόμιμων μεταναστών, κατά την οποία προκλήθηκε θανάσιμος τραυματισμός ενός αλλοδαπού, επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία και απείθεια.

Ειδικότερα, σήμερα (11-12-2023) τις μεταμεσονύχτιες ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, ο οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας αλλοδαπού που αναζητείται, δεν συμμορφώθηκε σε σήματα στάσης των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, για έλεγχο και τράπηκε σε φυγή.

Το προαναφερόμενο όχημα εντοπίστηκε και ακολουθήθηκε από περιπολούντες αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Λάρισας και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, ενώ ο οδηγός του οχήματος ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, πραγματοποιώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας κατά αυτό τον τρόπο σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών, καθώς και των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου.

Σε αδιέξοδο σημείο στη Λάρισα, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός.

Στο εσωτερικό του οχήματος επέβαιναν -7- μη νόμιμοι μετανάστες, εκ των οποίων -3- ανήλικοι, ενώ εξ αυτών 59χρονος αλλοδαπός βρέθηκε στον χώρο των αποσκευών, φέροντας εμφανή τραύματα στο κεφάλι του (αιμορραγία). Με σταθμό του ΕΚΑΒ διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Επιπλέον, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 11-12-2023, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς εντόπισαν σε παραλία σε περιοχή του Δήμου Αγιάς Λάρισας, άλλους -30- μη νόμιμους μετανάστες, εκ των οποίων -10- ανήλικοι. Όπως προέκυψε, βραδινές ώρες της 10-11-2023 άγνωστοι δράστες-διακινητές μετέφεραν τους προαναφερόμενους μετανάστες με σκάφος στο σημείο αποβίβασής τους, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους.

Για τους μη νόμιμους μετανάστες κινήθηκε η διαδικασία της διοικητικής επιστροφής τους.

Το προαναφερόμενο όχημα κατασχέθηκε, ως μέσο μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών. Κατασχέθηκαν, επίσης, από το εσωτερικό του οχήματος, -30- ευρώ, -140- λίρες Τουρκίας και -20- Ισραηλινά Σέκελ, ενώ από τον θανόντα κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των -2.000- ευρώ.

Οι δράστες αναζητούνται, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας».

