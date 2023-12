Λασιθίου

Κρήτη: Τροχαίο με εγκλωβισμό γυναίκας

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα. Πώς συνέβη το τροχαίο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, στην περιοχή Αμμουδαρες του Δήμου Ιεράπετρας. '

Αγνωστο πως όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς μέσα στο αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε μία γυναίκα.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν έξι υπάλληλοι που έφτασαν με τρία οχήματα και απεγκλώβισαν την γυναίκα που παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

