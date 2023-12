Δωδεκανήσα

Λέρος - Δομή Μεταναστών: Καταγγελία για ασέλγεια εργαζομενου σε ανήλικους με αναπηρία

Για ποιες σοκαριστικές πράξεις κατηγορείται ένας εργαζόμενος στην καθαριότητα της Δομής.

Μια σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης τριών ανήλικων μεταναστών με προβλήματα υγείας και νοητική αναπηρία που φιλοξενούνταν στην Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας (πρώην «ΠΙΚΠΑ») της Λέρου, θα απασχολήσει το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου τις επομενες ημέρες.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ισροσελίδα της Ρόδου dimokratiki.gr ατηγορούμενος για τα αδικήματα του βιασμού κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, των γενετήσιων πράξεων με ανήλικο (αποπλάνηση παιδιών) που δε συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, της κατάχρησης σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση και της ασέλγειας με κατάχρηση εξουσίας κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, είναι ένας Έλληνας που εργαζόταν στην καθαριότητα της Δομής.

Την 3η Νοεμβρίου 2020 μια μετανάστρια η οποία διέμενε στη Δομή, μετέβη στο ΑΤ Λέρου και κατήγγειλε, ότι ο κατηγορούμενος από τον Φεβρουάριο του 2020, και ενώ εργαζόταν σε εταιρία παροχής καθαριότητας στη Δομή, παρενοχλούσε σεξουαλικά το νοητικά ανάπηρο γιο άλλης διαμένουσας μετανάστριας, ηλικίας (ο γιος) τότε 17 ετών, και ότι περαιτέρω εξύβριζε συστηματικά τον άλλο γιό της, ηλικίας 4 ετών.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι κανένας μετανάστης από όσους διαμένουν στη Δομή δεν επιθυμεί να συνομιλεί καν με τον συγκεκριμένο εργαζόμενο, διότι εμφανίζει αποκλίνουσα συμπεριφορά ενώπιον ανηλίκων παιδιών.

Αρμοδίως, εξετάσηκε παρουσία ψυχολόγου ο ανήλικος, ο οποίος κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος, σχεδόν καθημερινά αφού του αφαιρούσε το παντελόνι τον θώπευε στα γεννητικά του όργανα και τον ανάγκαζε να θωπεύει και ο ίδιος τα γεννητικά του όργανα, ανέφερε δε, ότι το ίδιο περιστατικό έλαβε χώρα και με τα δύο αδέλφια του. Περαιτέρω, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος προέβη σε ασέλγεια πάνω του τη 2 Νοεμβρίου 2020.

Τα ίδια περιστατικά (πλην της ασέλγειας) κατέθεσε ο ανήλικος πέραν της Αστυνομίας και της μητέρας του και στην διοικήτρια της Δομής, η οποία προέβη άμεσα στην απόλυση του καθαριστή.

Εν συνεχεία, παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση των επτά παιδιών της οικογένειας και διαπιστώθηκαν ευρήματα κακοποίησης σε τρία εξ αυτών. Την ίδια εικόνα παρουσίαζε και o νοητικά ανάπηρος ανήλικος, ο οποίος ενώ εμφανιζόταν κοινωνικός και χαρούμενος, στη θέα της φωτογραφίας ή στο άκουσμα του ονόματος, του κατηγορουμένου, άλλαζε απότομα τη συμπεριφορά του. Ειδικότερα, εξεταζόμενος στη νοηματική γλώσσα ενώπιον του Ανακριτή Κω, έγνεψε καταφατικά όταν ρωτήθηκε εάν ο κατηγορούμενος του έβγαλε τα ρούχα και τον θώπευσε και έδειξε με τα δάχτυλά του ότι το περιστατικό έλαβε χώρα τρείς φορές. Ερωτηθείς ο ανήλικος εάν ο κατηγορούμενος τον κακοποίησε σεξουαλικά, αυτός έγνεψε καταφατικά και στη συνέχεια, επιχείρησε να κρυφθεί πίσω από το δικαστικό έδρανο.

Ο απολογούμενος, αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως αν ευσταθούσαν, θα είχε κατηγορηθεί νωρίτερα. Ωστόσο κρίθηκε ότι οι πράξεις είναι εύλογο να μην ανακαλύφθηκαν νωρίτερα καθώς φέρονται να λάμβαναν χώρα νυχτερινές ώρες σε κρυφό σημείο του προαυλίου πίσω από το κτήριο, όπου υπάρχει στέγαστρο και μαντρότοιχος που οριοθετεί το οίκημα, και από όπου απουσιάζει οποιδήποτε προσωπικό ασφαλείας.

Σε ό,τι αφορά άλλο ισχυρισμό του ότι η καταγγελία σε βάρος του είναι προϊόν κακοβουλίας, εκδικήσεως και πορισμού χρημάτων προκειμένου να επιτύχουν την μετεγκατάστασή τους οι γονείς των ανηλίκων, κρίθηκε αναληθής από το Δικαστικό Συμβούλιο διότι το γεγονός κατήγγειλε άλλη διαμένουσα στη δομή και όχι οι γονείς των παθόντων.

