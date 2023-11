Τοπικά Νέα

Λέρος: Νεκρός 68χρονος σε τροχαίο δυστύχημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το μοιραίο τροχαίο στο νησί, το οποίο κόστισε τη ζωή στον άτυχο άνδρα.

-

Τραγικό θάνατο βρήκε 68χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 17 Νοεμβρίου στη Λέρο.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Δωδεκανήσου rodiaki.gr επικαλουμένη αστυνομικές πηγές, ο άτυχος 68χρονος οδηγώντας IX επιβατηγό αυτοκίνητο κινούνταν επί της επαρχιακής οδού Ξηροκάμπου–Παρθενίου περίπου στις 22.40.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 68χρονου.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Λέρου όπου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Λέρου.

Πηγή: Rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βύρωνας: Δοκιμές αυτοσχέδιων ναρκωτικών έκανε η 16χρονη που είναι στη ΜΕΘ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έχει “σμπαράλια” πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένο (εικόνες)

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Νεκροί, αγνοούμενοι και ζημιές (βίντεο)