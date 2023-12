Τρίκαλα

Τρίκαλα: πυροσβέστης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Τον αναζητούσαν για ώρες οι συνάδελφοί του.

Ένα τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία των Τρικάλων με τον θάνατο ενός πυροσβέστη.

Πρόκειται για τον 47χρονο N.X. ο οποίος υπηρετούσε σε Πυροσβεστικό Κλιμάκιο όμορου Δήμου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του Trikalanews.gr σήμερα δεν εμφανίστηκε στην υπηρεσία του.

Το γεγονός θορύβησε τους συναδέλφους του που ξεκίνησαν τις αναζητήσεις, με αποτέλεσμα λίγες ώρες μετά να βρεθεί νεκρός στο σπίτι που διέμενε μόνος, στο κέντρο των Τρικάλων.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά δυστυχώς ήταν αργά, αλλά και η Αστυνομία η οποία διερευνά την υπόθεση, αν και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

