Αγρότες: Κινητοποιήσεις σε Λάρισα και Καρδίτσα (εικόνες)

Οι αγρότες, κατέβηκαν σε κινητοποιήσεις με τα τρακτέρ τους σε Λάρισα και Καρδίτσα. Ποια είναι τα αιτήματά τους.

Κινητοποίηση με τρακτέρ πραγματοποίησαν οι αγρότες του νομού Λάρισας, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για τις ζημιές που έχουν υποστεί από τις πλημμύρες του προηγούμενου διαστήματος.

Οι αγρότες έφτασαν με τα τρακτέρ στον κόμβο του Πλατυκάμπου στη Λάρισα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας προβάλλοντας τα αιτήματα τους.

Όπως τόνισαν, το μέλλον των καλλιεργειών τους παραμένει αβέβαιο, ζητώντας την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, αλλά και αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία της περιοχής. Παράλληλα ζητούν να δοθούν όλες οι αποζημιώσεις για τις ζημιές, θεωρώντας ότι τα χρήματα που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα δεν επαρκούν.

Στην συγκέντρωση των αγροτών παραβρέθηκε και ο νέος περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος σε δήλωση του αναφέρθηκε στην πρόταση του για τη δημιουργία αρδευτικού καναλιού στην Κάρλα που θα οδηγεί στην αποστράγγιση των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων στρεμμάτων.

Σε κινητοποίηση προχώρησαν και οι αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας με τρακτέρ, στον Ε65 (κόμβο Καρδίτσας), ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ) και των Αγροτικών Συλλόγων.

Οι αγρότες όπως τόνισαν οι ομιλητές διεκδικούν για τους πλημμυροπαθείς, να υπολογιστούν με βάση το κόστος παραγωγής, την αναμενόμενη παραγωγή και ζημιά ανά παραγωγό, που είναι πολύ πάνω από την ασφαλιζόμενη αξία του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Επίσης το διεκδικητικό πλαίσιο περιλαμβάνει ακόμα αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος σε καλλιέργειες που έπαθαν ζημιά και δεν αποζημιώνονται, όπως ο περονόσπορος στα αμπέλια. Επίσης να μην ισχύσουν οι περιορισμοί στις καλλιέργειες από την νέα ΚΑΠ, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και μείωση του κόστους παραγωγής, κ.ά.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ Κώστας Τζέλας με δηλώσεις στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων κάνει λόγο για πλήρη-άμεση αποκατάσταση και την προστασία της ζωής μας, χωρίς εκπτώσεις, «για να μείνουμε στον τόπο μας», όπως χαρακτηριστικά τονίζει.

