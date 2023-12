Λασιθίου

Λασίθι: μπήκε στο σπίτι ηλικιωμένης και την ξυλοκόπησε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον τρόμο έζησε μία ηλικιωμένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι...

-

Με μώλωπες στο πρόσωπο νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας μια 86 χρονη γυναίκα, στης οποίας το σπίτι εισέβαλε το μεσημέρι της Πέμπτης 26χρονος αλλοδαπός. Ο 26χρονος μπήκε στο σπίτι της ηλικιωμένης και τη χτύπησε, ενώ συνελήφθη λίγες ώρες μετά και αναγνωρίστηκε από την 86χρονη.

Η επίθεση στην ηλικιωμένη, που προσπάθησε να αντισταθεί στα χτυπήματα που δεχόταν από τον αλλοδαπό πακιστανικής καταγωγής, έγινε αντιληπτή από γείτονες που κάλεσαν την αστυνομία. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο αλλοδαπός εντοπίστηκε μετά την περιγραφή που έδωσε η 86χρονη, η οποία μάλιστα υποστήριξε ότι ο άνδρας είχε εισέλθει και το πρωί της Πέμπτης στο σπίτι της.

Η ηλικιωμένη γυναίκα νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομρίο, ενώ ο 26χρονος κρατείται στο Α.Τ Ιεράπετρας που διενεργεί και την προανάκριση για την υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Μόναχο - Ελληνικό Σχολείο: διαμαρτυρία από εκατοντάδες μαθητές (εικόνες)

Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερώνυμος στον ΑΝΤ1: Υπέρ της ελευθερίας του ατόμου, δεν θα επιτρέψουμε όμως αλλαγή στη σύνθεση της κοινωνίας (βίντεο)

Τροχαία δυστυχήματα: τρεις νεκροί στους δρόμους της Αττικής