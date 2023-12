Μεσσηνία

Πύλος - Πτώση ΙΧ στο λιμάνι: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπεράνθρωπη προσπάθεια για την διάσωση των επιβατών του οχήματος που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο βυθό.

-

Ενα Ι.Χ αυτοκίνητο, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, στο οποίο επέβαινε ένας άνδρας, έπεσε πριν λίγη ώρα στο λιμάνι της Πύλου.

'Εγινε υπεράνθρωπη προσπάθεια για την διάσωση του ατόμου που εγκλωβίστηκε στον βυθό ωστόσο δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσιες του.

Στην επιχείρηση διάσωσης μετείχε και ερασιτέχνης δύτης, ενώ στην περιοχή εκλήθει τόσο το Λιμενικό όσο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για να συνδράμουν στις προσπάθειες απεγκλωβισμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία: Ο Πούτιν θα διεκδικήσει νέα προεδρική θητεία ως ανεξάρτητος υποψήφιος

Ακίνητα: επτά αλλαγές στην αγορά τους

Βάρη: ανεμοστρόβιλος διέλυσε σπίτι εξαμελούς οικογένειας (εικόνες)